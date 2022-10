iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max ora sono PERFETTI: arriva iOS 16.0.3

Importante news stamattina: poche ore or sono, Apple ha appena distribuito la nuova iterazione di iOS 16.0.3 con tante novità al seguito. Parliamo di un bug fix per le notifiche che non arrivano, per i livelli sfasati del microfono con CarPlay e molto altro ancora. Non di meno, il firmware in questione risolve i tanti problemi che hanno attanagliato iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.

Curiosamente, dopo tanto tempo, arriva un update minore che però assume un’importanza strepitosa. Dopo il rilascio di iOS 16, questa versione del firmware fa tutta la differenza del mondo. La versione in questione mira a sistemare tanti problemi di cui abbiamo parlato dal momento della commercializzazione di iPhone 14 ad oggi. Meno male, aggiungiamo noi.

Cosa cambia con iOS 16.0.3 su iPhone 14 Pro?

In primo luogo, dobbiamo segnalare che l’update si scarica via OTA (per iPhone compatibili) andando su Impostazioni, cliccando su Generali e infine su Aggiornamento software.

Stando al changelog della mela, la versione del firmware in questione risolve tantissimi bug che i clienti possessori della nuova generazione hanno riscontrato in questo periodo. Nello specifico:

Le chiamate in entrata e le notifiche provenienti dalle app potrebbero non arrivare su iPhone 14 Pro e 14 Pro Max;

Il volume delle telefonate in auto con CarPlay potrebbe risultare troppo basso;

La fotocamera potrebbe essere lenta nell’avviarsi o nel passaggio da una modalità all’altra;

L’app Mail che si arresta all’improvviso dopo aver ricevuto una mail.

Qualcuno ha segnalato anche un problema di “sfarfallio” del display con i nuovi modelli, visibile soprattutto quando la luminosità è molto bassa. Non sappiamo se la soluzione a questo problema è contenuta in questo firmware; non abbiamo avuto modo di controllare ancora, ma vi faremo sapere. Presto arriverà anche iPadOS 16.1 e macOS 13 Ventura.

