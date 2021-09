iPhone 14 Pro: diremo ADDIO al notch, a quanto pare

Secondo il noto analista di Apple Ming Chi Kuo, l'OEM di Cupertino probabilmente abbandonerà il notch (leggasi “la tacca”) in favore di un display perforato su iPhone 14 Pro.

iPhone 14 assomiglierà ai top di gamma di Samsung?

Secondo il noto analista del marchio di Tim Cook, Apple ha in programma di sostituire l'attuale design del notch introdotto con iPhone X, per un “design del display perforato” con i modelli della serie Pro di iPhone 14. Questo porterà finalmente gli iPhone ad essere più “simili” ai competitor, almeno in termini di design dello schermo.

Kuo afferma che ci sarà un rinnovamento della linea in tutto il 2022. Vedremo:

1un nuovo iPhone SE con supporto 5G (1H22);

un nuovo e più conveniente iPhone da 6,7 ​​pollici (2H22);

due prodotti di fascia alta dotati di un display del foro e una fotocamera ampia da 48 Megapixel.

Si prevede che Apple voglia adottare due diverse dimensioni dello schermo per la gamma 2022 del prossimo anno: 6,1 pollici e 6,7 pollici. Se l'azienda deciderà di attenersi alla stessa nomenclatura, potrebbero arrivare l'iPhone 14 e l'iPhone 14 Max, e successivamente l'iPhone 14 Pro e l'iPhone 14 Pro Max. Mentre solo questi ultimi due avranno il pannello con un buco al centro, gli altri manterranno ancora il notch di dimensioni ridotte introdotto con la line-up iPhone 13.

La prossima cosa migliore da notare dall'affermazione di Kuo è che il modello non Pro di fascia alta (14 Max) potrebbe avere un prezzo inferiore a $ 900. Al momento, l'unico “gigante” della compagnia è il 13 Pro Max da 6,7 ​​pollici, che ha un prezzo di oltre 1200€.

Tuttavia, l'analista non crede più che un Touch ID sotto il display possa essere presente nei prossimi iPhone, o meglio: non arriverà prima della seconda metà del 2023. Questo è dovuto a “progressi di sviluppo inferiori al previsto“, che lascia Apple molto indietro rispetto ai suoi concorrenti. Ci sarà una main camera da 48 MP, ma le immagini scattate con il sensore avranno comunque una risoluzione di 12 MP.