iPhone 14 Pro: ci sarà una lente ultrawide con Night Mode integrata

Stando a quanto si legge in rete sembra che i nuovi iPhone 14 Pro riceveranno una nuova lente ultragrangolare in grado di migliorare le prestazioni in condizioni di scarsa luminosità.

C’è grande attesa per i nuovi modelli premium della serie iPhone 14 della mela; abbiamo appreso in passato che potrebbe arrivare un’ottica da 48 Mpx come principale, in grado di girare video in 8K. Adesso scopriamo che anche l’ultrawide riceverà un boost prestazionale. Certo tutta questa tecnologia innovativa porterà ad un aumento dei costi, oramai dobbiamo aspettarcelo. Questo è quando prevede il noto analista di Apple Ming-Chi Kuo.

iPhone 14 Pro: un aggiornamento importante alle fotocamere

Di fatto, in una serie di tweet, Kuo ha riferito che i due nuovi modelli della serie Pro (quello da 6,1 e quello da 6,7″) riceveranno una nuova ottica ultrawide avente dei pixel da 1,4µm decisamente più grandi di quelli visti nella generazione precedente (1,0 µm).

A cosa serve una dimensione dei pixel maggiore? Semplice: questo dovrebbe comportare una migliore gestione della luce in condizioni avverse e dovrebbe anche ridurre il rumore in scenari critici. Il merito dovrebbe andare al nuovo sensore di immagine CMOS (CIS), al nuovo motore VCM e al modulo CCM. Questi componenti saranno più costosi di quelli visti in iPhone 13 Pro e 13 Pro Max, quindi, di conseguenza, i terminali potrebbero costare molto di più in tutto il mondo.

I predict two iPhone 14 Pro models' ultra-wide cameras will upgrade to 1.4µm (vs. iPhone 13 Pro's 1.0µm). CIS (CMOS image sensor), VCM (voice coil motor), and CCM (compact camera module) have a significant unit price increase in this upgrade, with about 70%, 45%, and 40%. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 30, 2022

Inoltre sembra che i principali fornitori di componenti (Sony, Minebea, Largan e LG Innotek) saranno i responsabili dei maggiori aggiornamenti relativi al comparto fotografico dei nuovi melafonini.

La main camera dovrebbe essere realizzata da Sony e potrebbe presentare una risoluzione di 48 Megapixel in grado di sostituire quella attuale vista in iPhone 13 Pro che è da 12 Mpx. I nuovi modelli dovrebbero essere in grado di avere un sistema di messa a fuoco automatica Dual Pixel chiamata “Focus Pixels” in casa Apple. Staremo a vedere, siamo molto curiosi.

