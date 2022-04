iPhone 14 Pro: quattro novità che ci aspettiamo

Tra pochissimi mesi vedremo finalmente la nuova serie di iPhone 14; ci sono tantissimi rumors su questa gamma di prodotti ma ci sono delle funzionalità che saranno esclusive della gamma 2022. Ecco cosa ci aspettiamo di vedere sui melafonini di quest’anno.

iPhone 14: quattro novità cardine

In primo luogo, non ci sarà una iterazione Mini, con nostro sommo dispiacere. Purtroppo le vendite del 12 Mini e del 13 Mini non sono andate come sperato e purtroppo, questo sembra aver spinto la compagnia ad abbandonare il progetto. Stando alle ultime novità però, ipotizziamo una quarta variante per quest’anno, ma con un super pannello da 6,7 pollici. Praticamente sarà un Max… non Pro.

Secondo 9to5Mac infatti, iPhone 14 ha il nome in codice D27 e D28, che sembra corrispondere a due modelli diversi (uno da 6,1 e l’altro da 6,7 pollici). Ci saranno anche i Pro, aventi nome in codice D73 e D74. Questi ultimi presenteranno un foro e una pillola al posto del notch. Il modello base invece, avrà ancora il suo design “storico”, a quanto pare.

Vedremo un nuovo design per i modelli Pro, dunque; è la prima volta dai tempi di iPhone X che la mela noon cambia il pannello principale dei suoi iDevice. Purtroppo, la cifra stilistica next-gen sarà esclusiva delle versioni premium.

Anche l’analista di DSCC Ross Young ha confermato il suddetto report, ma ha specificato anche che tutti i telefoni presenteranno lo stesso design nel 2023.

Non di meno, ipotizziamo diversi processori per la line-up 2022. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo infatti, la gamma base potrebbe avere l’Apple Bionic A15, mentre i modelli Pro potrebbero disporre dell’A16 o dell’M1. Non di meno, le versioni più economiche presenteranno 6 GB di RAM, quelle premium invece, 8 GB. Non sappiamo ad oggi, quali saranno i moniker commerciali per i nuovi smartphone.

Vedremo un sensore wide da 48 Megapixel sulla gamma Pro con funzionalità tutte nuove. Cambierà anche la selfiecam, finalmente più veloce e con un autofocus rapido e aggiornato. Dulcis in fundo, potremmo assistere al debutto della connettività satellitare. Staremo a vedere.

