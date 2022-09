iPhone 14 Pro: batteria più capiente e schermo con Always On Display

Ora apprendiamo un rumor molto intrigante a pochissimi giorni di distanza dal keynote “Far Out” di Apple. Sembra che iPhone 14 Pro disporrà di una batteria leggermente più generosa del previsto e della tecnologia Always On Display per lo schermo.

Stando a quanto suggerito da Mark Gurman infatti, iPhone 14 Pro e 14 Pro Max avranno delle celle energetiche più grandi del previsto, e questo potrebbe consentire l’adozione della famigerata feature AOD già vista in moltissimi device Android.

iPhone 14 Pro: ultimi rumors prima del lancio

Nel corso dell’ultima edizione della sua newsletter, Mark Gurman ha detto che si aspetta di vedere iPhone 14 Pro e 14 Pro Max con batterie più grandi del previsto. Questo è un desiderio comune a molte persone, giornalista, insider e non solo. L’autonomia al top è una funzionalità incredibile che permette di affrontare le giornate con una tranquillità inaudita.

Ricordo quando ho posseduto per 4 mesi iPhone 13 Pro Max, il telefono di Apple con l’autonomia più grande mai vista. Pensate che riuscivo a fare 2 ore di hotspot continuo su Mac in 5G consumando solo il 5% di batteria. Una roba spaventosa che non ci si poteva credere. Rimanevo ogni giorno a bocca aperta.

Se il futuro flagship sarà ancora più generoso, noi non potremmo che esserne più contenti. Inoltre, si dice che i telefoni premium disporranno di uno schermo sempre attivo (in gergo Always On Display) che fornirà – bene o male – gli stessi elementi visivi presenti nei widget della lockscreen di iOS 16. Il merito di questa feature andrà allo schermo OLED con ProMotion di nuova generazione.

Ricordiamo che il keynote di lancio di iPhone 14 è previsto per mercoledì 7 settembre alle ore 19:00. Ci sarà un:

iPhone 14;

iPhone 14 Plus;

iPhone 14 Pro;

iPhone 14 Pro Max.

Purtroppo, non si hanno notizie di un’eventuale iterazione mini da 5,4 pollici. Staremo a vedere. Nel corso dell’evento dovremmo conoscere anche Apple Watch SE (2022), Series 8, Watch Pro e gli AirPods Pro 2.

