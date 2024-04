iPhone 14 Pro (128 GB) ricondizionato: vale ancora la pena?

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso iPhone 14 Pro, il flagship del 2022 di casa Apple, si porta a casa ad un prezzo irrisorio grazie alle offerte folli del giorno. Pensate che sarà vostro con soli 824,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, nella sua iterazione color “nero siderale”, con 128 GB di memoria interna. Questo è un device ricondizionato ma in condizioni eccellenti, pari al nuovo. Esteticamente infatti, non presenta difetti di alcun tipo, ha una batteria nuova con capacità superiore all’80% ed è stato ispezionato, sanificato e rimesso a nuovo dai tecnici del sito. Anche se adesso c’è il nuovo modello in circolazione, vale ancora la pena acquistare questa “vecchia gloria”?

iPhone 14 Pro: ecco perché comprarlo

Prendendolo da Amazon poi, avrete accesso a tanti vantaggi ulteriori: pensiamo alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account selezionati), ma non finisce qui. Avrete un anno di garanzia con il programma di Amazon Renewed così sarete sempre coperti in caso di danni o malfunzionamenti. Fatelo vostro ora prima che terminino le scorte disponibili: al momento della stesura di questo articolo ci sono solo 7 pezzi.

Il device è un top di gamma in tutto e per tutto dotato di un processore Apple Bionic A16 con modem 5G integrato che promette prestazioni e performance degne di nota. Ha un comparto fotografico d’eccellenza con tre sensori che girano video in 4K HDR Dolby Vision o in ProRES e scattano foto in ProRAW. C’è una batteria che promette un’autonomia degna di nota con una singola carica e si ricarica in un lampo. iPhone 14 Pro a soli 824,90€, ricondizionato come nuovo, è un best buy assoluto.