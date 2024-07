iPhone 14 Plus in SCONTO: sii veloce e potrai risparmiare 250€

L’iPhone 14 Plus è la scelta ideale per chi cerca un dispositivo che coniughi eccellenza tecnologica e design raffinato. Apple, come sempre, garantisce un prodotto di alta gamma con funzioni innovative ed un’estetica curata nei minimi dettagli. Navigare velocemente online, catturare immagini e video di alta qualità, telefonare con un audio cristallino: queste sono solo alcune delle esperienze d’utilizzo che questo smartphone offre.

Non lasciarti sfuggire l’occasione, su Amazon è disponibile un’offerta speciale che ti consente di acquistare subito l’Apple iPhone 14 Plus a soli 729 euro (anche a rate) invece dei ben maggiori 979 euro, con uno sconto irripetibile del 26% che coinvolge i modelli bianco, azzurro, viola e rosso (ti basterà selezionare il tuo preferito).

Minimo storico per Apple iPhone 14 Plus

Il display Super Retina XDR da 6,7 pollici dell’Apple iPhone 14 Plus fornisce ampio spazio per visualizzare ogni tipo di contenuto con una qualità straordinaria. Il potente chip A15 Bionic, supportato da 128 GB di memoria interna e dalla GPU a 5-core, assicura performance eccellenti ed una navigazione velocissima grazie alla connettività 5G.

La doppia fotocamera posteriore permette di scattare splendide foto a 12MP e registrare video in 4K a 60 fps con una qualità eccezionale, mentre la fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP è perfetta per i selfie. La tecnologia FaceID garantisce piena sicurezza per il dispositivo, mentre il sistema operativo iOS 16 offre un’interfaccia utente completa ed intuitiva. Inoltre, la potente batteria fornisce un utilizzo continuativo per tutta la giornata.

Approfitta di un risparmio pari a ben 250 euro per avere l’Apple iPhone 14 Plus ad un prezzo imbattibile: salvalo nel carrello prima che l’offerta scada e goditi la spedizione rapida e gratuita direttamente a casa tua.