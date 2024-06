iPhone 14 Plus in offerta al minimo storico: lo paghi solo 699€ (anche a rate)

L‘Apple iPhone 14 Plus (128 GB) nella colorazione azzurra è attualmente in offerta su Amazon a 699,00€, con uno sconto del 29% sul suo normale prezzo. La buona notizia è che, se lo desideri, potrai anche pagarlo a rate: ti basterà usare Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento.

Il display Super Retina XDR OLED da 6,7 pollici offre colori vividi, un contrasto elevato e una risoluzione di 2778 x 1284 pixel. Un display semplicemente eccellente: è perfetto per la visualizzazione di contenuti multimediali grazie al supporto HDR e alla tecnologia True Tone, che adatta la luminosità e i colori in base alla luce ambientale.

Il comparto fotografico include una fotocamera principale da 12MP con sensore migliorato e il Photonic Engine, che ottimizza la qualità delle immagini, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione. La modalità Action permette di catturare video stabili anche in movimento, mentre la fotocamera frontale da 12MP è perfetta per selfie nitidi e ben definiti.

L’iPhone 14 Plus è dotato del chip A15 Bionic, che garantisce prestazioni elevate e una gestione efficiente dell’energia. La batteria offre un’ottima autonomia, ideale per un uso intensivo durante tutta la giornata. Inoltre, il dispositivo supporta la ricarica rapida e la ricarica wireless MagSafe.

Il design elegante e la resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione IP68 completano il pacchetto, rendendo l’iPhone 14 Plus un dispositivo di altisisma qualità. Approfitta dell’offerta su Amazon a 699,00€ per ottenere uno smartphone potente e versatile a un prezzo imbattibile!