iPhone 14 Plus (128 GB): a soli 829€ non puoi lasciartelo sfuggire

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone top di gamma di Apple ma non volete spendere troppo e, soprattutto, desiderate un’ammiraglia che sia in grado di fare due giorni di autonomia con una singola carica, allora non potete non prendere in considerazione l’ottimo iPhone 14 Plus che, nella sua iterazione color “Product (RED)”, con 128 GB di memoria interna (non espandibile, ovviamente), porterete a casa all’incredibile prezzo di soli 829,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Correte a prenderlo adesso prima che sia troppo tardi e non pensateci troppo. A questa cifra è un best buy senza paragoni e senza rivali: di fatto avrete accesso ad un prodotto unico nel suo genere. Con il noto portale di e-commerce americano poi, avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi. Vediamoli insieme.

iPhone 14 Plus: ecco perché comprarlo

iPhone 14 Plus è un device di casa Apple semplicemente fantastico; ha un processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato che promette prestazioni di altissimo profilo anche con le applicazioni più impegnative ed esose. Ha un design minimal ed elegante, con una costruzione in alluminio e una back cover in vetro che supporta la ricarica wireless e quella MagSafe. Tra le altre cose invece, presenta un display OLED da 6,7 pollici Retina con cornici sottili e notch di piccole dimensioni, il tutto protetto da un Ceramic Shield di nuova generazione.

Il device viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, con possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati). A soli 829,00€ questo iPhone 14 Plus è un best buy senza eguali. Correte a prenderlo adesso prima che finiscano le scorte disponibili o prima che termini la promozione dedicata.