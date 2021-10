iPhone 14 più capiente di un computer? Forse sì!

Secondo le ultime indiscrezini trapelate in rete, si dice che l'iPhone 14 offrirà 2 TB di spazio di archiviazione al suo interno. Di fatto, i modelli iPhone 13 Pro e Pro Max di quest'anno hanno introdotto, per la prima volta, la memoria veloce da ben 1000 GB (1 Terabyte).

iPhone 14 potrebbe avere uno storage da 2 TB

La capacità di archiviazione massima dei melafonini è aumentata da 512 GB a 1 TB rispetto ai device dell'anno scorso, ma a quanto pare questo potrebbe non essere stato sufficiente per Apple. Nel tentativo di spingere i limiti della quantità di spazio di archiviazione che un telefono può offrire, l'azienda con sede a Cupertino potrebbe decidere di spedire l'iPhone 14 con storage da 2 TB al suo interno.

Stando a quanto affermano i colleghi di My Drivers, un noto sito Web cinese affidabile, la serie di iPhone del 2022, che presumiamo si possa chiamare iPhone 14 (nome provvisorio), potrebbe avere fino a 2 TB di spazio di archiviazione. Questo rapporto segue un altro condotto da DigiTimes su Apple che lavora con i produttori di chip NAND flash per realizzare soluzioni flash NAND QLC (quad-level cell) per i terminali di nuova generazione.

Per chi non lo sapesse, le memorie flash QLC hanno una densità di memoria migliorata del 33% rispetto alla tecnologia TLC utilizzata sugli iPhone della serie 13. Ciò è dovuto al fatto che TLC ha quattro bit per cella, che dovrebbero tradursi in più dati all'interno dello stesso fattore di forma. In poche parole, ci dovrebbero essere anche costi inferiori per ogni unità di capacità.

Tuttavia, TLC ha una serie di assi nella manic: può passare attraverso un numero maggiore di cicli di scrittura e cancellazione, il che significa una migliore longevità. Inoltre, è un'opzione più veloce delle QLC.

Inoltre, 1 TB è più che sufficiente anche per gli utenti più esigenti, quindi non è chiaro se l'OEM di Cupertino opterà effettivamente per i famigerati 2 TB. Tale rumor sembra essere un po' più in là anche per gli standard di Apple, ad essere sinceri.

C'è da dire che la serie iPhone 14 dovrebbe portare con sé alcune modifiche al design necessarie, tra cui l'eliminazione dell'odioso notch a favore di uno sparatutto selfie incastonato in un foro. La parte posteriore potrebbe vedere un modulo fotografico a filo con la scocca e il retro dovrebbe essere interamente in vetro.

I modelli Pro potrebbero presentare strutture in titanio che dovrebbero aiutare a ridurre il peso dei nuovi melafonini. Non di meno, dovrebbero disporre di fotocamere principali da 48 Megapixel.

Infine, Apple potrebbe eliminare il modello mini nel 2022 e introdurre invece un'altra variante standard con display da 6,7 ​​pollici. Secondo quanto riferito, l'intera gamma sarà alimentata da processori a 4 nm, i nuovi Bionic A16.