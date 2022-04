iPhone 14 Mini: ecco perché Apple non lo realizzerà

Volete sapere perché Apple non realizzerà un iPhone 14 Mini? Ve lo sveliamo in questo articolo. Ad ogni modo, si tratta di una supposizione basata su indiscrezioni e sui dati di vendita attuali, quindi vi invitiamo a prenderla con “un pizzico di sale”.

Da una serie di fughe di notizie abbiamo scoperto che la mela non costruirà più un device da 5,4 pollici; questo verrà sostituito da una versione Max da 6,7 pollici non Pro. Ma cosa ha portato Tim Cook a rinunciarvi?

Facciamo ordine: secondo quanto si legge, Apple non è stata contenta delle vendite di iPhone 12 Mini e 13 Mini; non ha spedito abbastanza unità per giustificare la presenza del suddetto terminale in listino. Ora, un nuovo report pubblicato da MacRumors fa luce sulle pessime prestazioni finanziare del piccolo iPhone.

iPhone 14 Mini: inutile farlo, non venderebbe

Secondo quanto si legge, sembra che negli USA, nell’ultimo trimestre appena passato, le vendite di iPhone 13 Mini siano state bassissime: di tutta la produzione si dovrebbe avere solo un 3%. Giusto per fare un confronto, le spedizioni del modello base iPhone 13 sono state pari al 38%. Anche i modelli Pro hanno subito un calo di interesse da parte dell’utenza, ma nulla di drammatica. C’è da dire che nel 2020 le vendite dei modelli Pro però, hanno superato quelle dei prodotti entry-level della line-up.

Ora si scopre che per la prossima serie di iDevice, Apple realizzerà un iPhone 14 Max al posto del 14 Mini: questo dovrebbe avere uno schermo da 6,7 pollici ma avrà un prezzo più basso del Pro Max e del Pro da 6,1 pollici. Qualcuno suggerisce che dovrebbe avere un’unità LTPO di seconda generazione (refresh rate variabile da 10 a 120 Hz) con processore Apple Bionic A15 aggiornato.

I Pro tuttavia, non presenteranno più il notch; secondo quanto si legge, dovrebbero avere schermi con foro e pillola al seguito. Sotto la scocca però, dovremmo avere un Apple Silicon M1 o un A16 tutto nuovo; staremo a vedere.