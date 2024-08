iPhone 14 in sconto: fai in fretta perché oggi risparmi ben 210€

L’iPhone 14 di Apple si caratterizza per il suo iconico profilo estetico e per una scheda tecnica di altissimo livello, che assicura non solo un’estrema facilità d’uso ma anche prestazioni straordinarie in qualunque contesto. Le dimensioni compatte rendono l’impugnatura comoda e ben salda: ideale per chi cerca uno smartphone maneggevole ma al tempo stesso potente.

Ora su Amazon, puoi ordinare l’iPhone 14 ad un prezzo straordinario grazie allo sconto speciale del 24%: sii veloce e potrà essere tuo con soli 669 euro invece dei tipici 879 euro di listino.

Crollo di prezzo per Apple iPhone 14

L’iPhone 14 vanta un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, offrendo una qualità visiva eccezionale con immagini nitide e colori brillanti. Con iOS 16 e connettività 5G, garantisce prestazioni eccellenti e una connessione ultraveloce su internet. La memoria interna da 128 GB ti permette di salvare file, foto, video e app a volontà.

La batteria dell’iPhone 14 è progettata per durare tutto il giorno, con una riproduzione video fino a 20 ore. Il dispositivo è resistente all’acqua e dotato di un rivestimento Ceramic Shield per una protezione ancora più efficace. Il chip A15 Bionic con GPU a 5-core assicura un funzionamento rapido e senza intoppi, mentre la dual camera da 12 MP consente di scattare foto eccezionali in qualsiasi condizione di luce. Da segnalare le funzionalità di sicurezza avanzate come SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti.

Non perdere questa occasione: risparmia 210 euro e salva ora nel carrello il tuo iPhone 14, così da riceverlo a casa il prima possibile con consegna gratis.