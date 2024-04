iPhone 14 in sconto a 604€: è l'OFFERTA TOP di oggi

È il momento di acquistare iPhone 14 128 GB: lo smartphone, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 604 euro grazie a questa nuova offerta eBay oltre che al codice sconto PSPRAPR24, da aggiungere nell’apposito campo prima di completare il pagamento. Con PayPal, inoltre, è possibile optare per il pagamento in 3 rate senza interessi. L’offerta è valida tramite il box qui di sotto. Lo sconto sarà disponibile solo per alcuni giorni ed è, quindi, necessario affrettarsi per completare l’acquisto.

iPhone 14: a questo prezzo è imperdibile

Con iPhone 14 si va sul sicuro. Lo smartphone, infatti, ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo. Da notare, infatti, la presenza di un display OLED da 6,1 pollici a cui si affianca il SoC Apple A15 Bionic, garanzia di ottime prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo.

C’è poi il sistema operativo iOS, con aggiornamenti costanti e con possibilità di accedere a tutti i servizi Apple. Lo smartphone, inoltre, ha un comparto fotogarfico completo con un sensore principale e un sensore ultra-grandangolare nella parte posteriore e un sensore frontale da 12 Megapixel. C’è il Face ID per l’accesso e lo sblocco dello smartphone in sicurezza.

Con questa nuova offerta eBay e con il codice sconto PSPRAPR24, che garantisce un risparmio aggiuntivo, è possibile acquistare iPhone 14 128 GB al prezzo scontato di 604 euro. L’offerta prevede anche il pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per sfruttare la promozione, valida solo per un breve periodo, è sufficiente premere sul box qui di sotto.