iPhone 14 in offerta flash a 617€: è il BEST BUY di oggi

iPhone 14 è sempre un’ottima scelta per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone: con la nuova offerta eBay e con il codice sconto SMARTPHONE24, da aggiungere al carrello prima di completare l’ordine, lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 617 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Per sfruttare l’offerta c’è tempo fino al prossimo 30 giugno quando terminerà la validità del codice sconto.

iPhone 14: da prendere subito a questo prezzo

iPhone 14 è lo smartphone giusto da prendere per ottenere massimizzare il rapporto qualità/prezzo. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A15 Bionic. C’è poi una doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 12 Megapixel, oltre al sistema operativo iOS. La versione in offerta ha 128 GB.

Lo smartphone di Apple ha tutto quello che serve per garantire prestazioni elevate, in tutti i contesti di utilizzo, e grazie all’offerta in corso è ora disponibile con un prezzo decisamente più accessibile rispetto ad altri modelli della gamma di smartphone di Apple. Si tratta, quindi, di una combinazione vincente.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto SMARTPHONE24 è ora possibile acquistare iPhone 14 128 GB con un prezzo scontato di 617 euro e la possibilità di completare il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.