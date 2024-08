iPhone 14 in offerta a 669€ su Amazon: da prendere subito (anche in 5 rate)

Cala ancora il prezzo di iPhone 14: grazie alla nuova offerta Amazon di oggi, infatti, lo smartphone di Apple è ora acquistabile al prezzo scontato di 669 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito. L’offerta proposta è valida solo per alcune colorazioni dello smartphone. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto. Da segnalare che in sconto troviamo anche iPhone 13 proposto a 569 euro su Amazon.

iPhone 14: un best buy su Amazon oggi

Con iPhone 14 è possibile acquistare un ottimo smartphone, completo e compatto, ideale per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone senza spendere le cifre, molto più elevate, richieste per i modelli della gamma iPhone 15.

Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici a cui si affianca il SoC Apple A15 Bionic. Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 12 Megapixel. Il sistema operativo è iOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple.

iPhone 14 ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo. Si tratta di uno dei pochi modelli compatti di fascia alta sul mercato e, soprattutto, di uno dei migliori iPhone per rapporto qualità/prezzo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 14 128 GB con un prezzo scontato di 669 euro e con la possibilità di completare l’acquisto optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. L’offerta è disponibile premendo sul box qui di sotto, solo per alcune colorazioni e solo per un breve periodo di tempo.