iPhone 14 in offerta a 599€ diventa un vero BEST BUY

iPhone 14 è protagonista dell’offerta tech più interessante di oggi: in questo momento, infatti, lo smartphone di Apple è acquistabile al prezzo scontato di 599 euro diventando un vero e proprio best buy. Lo sconto è garantito dalla nuova offerta eBay e dal codice sconto PSPRAPR24, da aggiungere nell’apposito campo della pagina di pagamento. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate: basta scegliere PayPal come strumento di pagamento. Per accedere subito all’offerta, valida per un breve periodo di tempo, basta seguire il link qui di sotto.

iPhone 14: ora è un vero affare

Con iPhone 14 è possibile sfruttare uno dei migliori smartphone sul mercato per rapporto qualità/prezzo. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A15 Bionic che può garantire ottime prestazioni. Da notare anche una doppia fotocamera posteriore, il Face ID e il sistema operativo iOS. Il modello in offerta oggi è dotato di 128 GB di storage.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRAPR24 (da aggiungere nel campo dedicato ai codici sconto al momento del pagamento per ottenere uno sconto extra), è possibile acquistare iPhone 14 al prezzo scontato di 599 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate, tramite PayPal.

L’offerta viene proposta da uno dei negozi più affidabili di eBay (Cellularpoint con oltre 5 mila feedback positivi e con Garanzia cliente eBay e Servizio eBay Premium. Per sfruttare la promozione basta accedere alla pagina dell’offerta qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo di tempo.