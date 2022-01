iPhone 14: il ProMotion non sarà per tutti (AGGIORNATO)

Secondo quanto si apprende, il ProMotion ora dovrebbe rimanere un'esclusiva per i modelli iPhone 14 Pro; di fatto, non arriverà all'intera gamma come invece suggerito da un report emerso nel weekend.

iPhone 14 Pro: i 120 Hz saranno un'esclusiva premium

Continuando la tradizione stabilita con iPhone 13 Pro, solo i modelli di fascia più alta saranno dotati della tecnologia di visualizzazione ProMotion di Apple, secondo un rispettato analista di display.

Ross Young, che in più occasioni ha informazioni dettagliate e accurate sui futuri prodotti della mela, ha affermato in un tweet che il ProMotion non sarà esteso all'intera gamma di “iPhone 14” e rimarrà un'esclusiva dei device premium. Questa indiscrezione arriva a seguito di un rapporto all'inizio della settimana in cui si affermava che tutti i prodotti della gamma “iPhone 14” sarebbero dotati della tecnologia ProMotion.

Nel suo tweet, Young suggerisce che il produttore cinese BOE sarà il fornitore di display OLED LTPO per i modelli ‌iPhone 14‌ di fascia bassa, ma ha affermato che la società non dispone di una capacità di produzione sufficiente per farlo in questo momento. Samsung è attualmente il fornitore esclusivo di display OLED LTPO per i modelli ‌iPhone 13 Pro‌, mentre un rapporto dello scorso anno affermava che anche LG avrebbe iniziato a produrre schermi di questo tipo nella speranza di fornirli ad Apple nel 2022.

La mela ha introdotto per la prima volta il ProMotion su iPhone con ‌la gamma del 2021. Per chi non lo sapesse, questa funzionalità consente al display di aggiornarsi automaticamente fino a 120 Hz per uno scorrimento più fluido contenuti e fino a 10 Hz per preservare maggiormente la durata della batteria, a seconda sul tipo di contenuto sullo schermo. Finora l'azienda ha limitato ProMotion ai soli prodotti “Pro”.

Nelle notizie correlate, il colosso di Tim Cook dovrebbe rilasciare quattro modelli ‌iPhone 14‌ quest'anno, inclusi due standard da 6,1 pollici e 6,7 pollici e due Pro da 6,1 pollici e 6,7 pollici. Solo il modello “mini” da 5,4 pollici non sarà presente nella line-up di quest'anno, purtroppo.