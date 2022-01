iPhone 14 avrà una memoria da RECORD (fino a 2 TB)

Per molti anni, Apple ha utilizzato il design della tacca sui suoi iPhone. Dal modello X del 2017, l'azienda è rimasta fedele alla sua scelta. Su iPhone 13, Apple ha ridotto le dimensioni del notch per la prima volta dopo quattro anni. Tuttavia, ci sono rapporti secondo cui pare che intenda eliminare del tutto questo elemento nella gamma di melafonini del 2022.

iPhone 14 Pro: potente in tutto, anche nella memoria

Le speculazioni affermano che l'iPhone 14 Pro verrà fornito con un design a foro centrale a forma di pillola. Sebbene non sia ancora chiaro in che modo Apple lo adotterà, è almeno certo che il rapporto dello schermo del nuovo telefono aumenterà in modo significativo.

Secondo le ultime notizie emerse sul web, oltre ai grandi cambiamenti nell'aspetto e alla rimozione del notch, ci saranno alcune novità hardware. Il rapporto sulla catena di approvvigionamento afferma che i nuovi melafonini avranno una capacità massima di 2 TB, ma disporranno di memorie flash QLC.

Secondo la fonte, l'OEM di Cupertino continuerà a migliorare lo storage dell'iPhone, principalmente per soddisfare le attuali esigenze dei suoi consumatori. Ad esempio, la quantità di riprese video è notevolmente aumentata e, allo stesso tempo, è aumentato anche il volume degli aggiornamenti di sistema e software.

Tutti questi richiedono un enorme spazio di archiviazione che sta portando l'azienda ad inserire storage sempre più capienti. Naturalmente, anche il prezzo finale potrebbe aumentare in modo significativo, purtroppo.

Ci sono rapporti secondo cui alcuni partner stanno già testando i nuovi iPhone 14 e si vocifera che la memoria flash potrebbe essere aggiornata allo standard flash QLC. La capacità massima potrebbe essere aumentata a 2 TB.

Secondo le rivelazioni precedenti, la formazione standard del 2022 potrebbe ancora utilizzare il design della tacca e questo potrebbe essere l'elemento chiave che la distinguerà dalla line-up premium.

Per quanto riguarda il modello di piccole dimensioni, Apple interromperà la gamma con l'iPhone 13 mini. Tuttavia, la società rilascerà comunque quattro nuovi device entro la fine dell'anno: iPhone 14, 14 Max, 14 Pro e 14 Pro Max. Questi quattro prodotti avranno due dimensioni del display: 6,1 pollici e 6,7 pollici.

L'aspetto delle passate generazioni di iPhone ha attirato molta attenzione. Tuttavia, dalla serie iPhone 11 alla serie iPhone 13, l'aspetto dell'iPhone non è cambiato molto. Ciò è dovuto principalmente al fatto che sono tutti dotati di un design a tacca. Naturalmente, i cambiamenti nella serie iPhone 12 sono piuttosto grandi, dopotutto, la cornice è cambiata da angoli arrotondati a un design ad angolo retto.