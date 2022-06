iPhone 14: il design rivelato dai nuovi modellini dummy?

Oramai ci siamo: gli iPhone 14 sono prossimi al debutto. Apple presenterà i nuovi modelli nel corso di un evento speciale che si terrà in autunno. Grazie ai tipster e alle fughe di notizie, siamo venuti a conoscenza di quelle che saranno le caratteristiche tecniche dei prodotti next-gen, non di meno anche dell’estetica definitiva dei suddetti articoli.

Oggi, grazie ad un video che è trapelato sul web, vediamo quale sarà il design definitivo dei quattro nuovi iPhone 14. Possiamo vedere tutti i dettagli dai modellini dummy.

iPhone 14: facciamo il punto

Il WWDC si è concluso e ci ha mostrato quale sarà la prossima direzione di Apple per i suoi dispositivi mobili. iOS 16 introduce tantissime funzionalità next-gen, è pensato per la personalizzazione più estrema (almeno nella lock screen) e migliora tante caratteristiche uniche al mondo.

Ora è il momento di concentrarci esclusivamente sui telefoni in arrivo a settembre: iPhone 14, 14 Max, 14 Pro e 14 Pro Max. Grazie al video di iupdate possiamo dare uno sguardo approfondito al design delle iterazioni Pro, le quali presenteranno un inedito duo di elementi (foro e pillola) al posto del notch. Vediamo il modulo fotografico di grandi dimensioni con le lenti aggiornate (si dice che la main camera sia una wide da 48 Mpx) e notiamo come sarà il modello “Max non Pro” che andrà a sostituire il mini.

Le varianti standard della famiglia hanno un design “già visto”. Si dice che saranno completamente simili all’iPhone 13 che, a proposito, sappiate che si trova in sconto a soli 789,00€ al posto di 939,00€ nella versione da 128 GB.

Il Max avrà i bordi in alluminio e non in acciaio insossidabile, come il Pro. Praticamente, sarà solo un “iPhone grosso più grosso” (cit. Sio). Oltre a ciò, segnaliamo la presenza della tacca (di dimensioni ridotte). Solo la gamma iPhone 15 presenterà il nuovo disegno stilistico su tutti i modelli.

Dulcis in fundo, notiamo la porta Lightning. Si dice che dal 2023 – o dal 2024 – Apple passerà alla USB Type C, ma tutto è ancora da vedere. La compagnia potrebbe anche decidere di abbandonare le porte per realizzare – finalmente – il primo vero dispositivo full wireless.

Intanto, gustatevi il video in tutta la sua bellezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.