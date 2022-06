Comprare iPhone 13 Pro o aspettare iPhone 14 Pro?

L’iPhone 14 Pro é alle porte. Il debutto dei nuovi melafonino dovrebbe avvenire a settembre e i rumors su questi prodotti aumentano di giorno in giorno. Tuttavia ad oggi, se qualcuno mi dicesse: “Ma conviene acquistare iPhone 13 Pro, considerando l’arrivo dei nuovi modelli a breve?“, ioo risponderei così: dipende.

La motivazione dietro questa risposta è molto particolare e ora la spiego subito. Prima di procedere però, voglio ricordarvi che il top di gamma del 2021 di casa Apple lo trovate oggi su Amazon ad un prezzo imperdibile. Costa 1129,00€ al posto di 1189,00€.

E, come vedete, c’è un bel risparmio sul prezzo originario. Non di meno, ci sono le spedizioni gratuite per gli iscritti ad Amazon Prime. Dulcis in fundo, grazie a questo sito, avrete diritto all’assistenza gratuita sette giorni su sette e alla garanzia di due anni con possibilità di riparazione e sostituzione compresa.vantaggioso, vero?

iPhone 13 Pro: ecco a chi si rivolge oggi

Sicuramente gli appassionati di tecnologia che sono sempre alla ricerca dell’ultimo modello dovrebbero evitare questo acquisto oggi. Il lancio dei nuovi modelli è alle porte, mancano solo tre mesi, pertanto si consiglia di aspettare e di passare eventualmente il tempo con un modello low cost per evitare di spendere soldi inutilmente.

Chi invece cerca un telefono che possa durare nel tempo, che sia tecnologicamente il più avanzato possibile, con un’autonomia eccellente, con fotocamere da paura e che verrà supportato per tantissimi anni, allora deve acquistare questo prodotto oggi.

Come detto, le motivazioni per questa categoria di persone sono tante e ce ne sono anche molte di più. Lo schermo è OLED da 6,1“ risoluto e nitido, il telefono è compatto e ha un frame squadrato. Le fotocamere garantiscono video in 4K HDR, in ProRES e immagini in ProRAW con stili fotografici. La miglior qualità foto e video sarà racchiusa nel palmo della vostra mano. A questo prezzo (1129,00€), non dovete lasciarlo sfuggire. Buon divertimento con il vostro nuovo device.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 13 Pro : tutti i prezzi

27,90€: il prezzo offerto da Ebay è attualmente la miglior soluzione in assoluto per l'acquisto di un Apple iPhone 13 Pro.

Di seguito tutte le offerte al momento accessibili