iPhone 14: BRUTTE notizie, potrebbe costare più del previsto

Secondo quanto si apprende da un recente report emerso online, iPhone 14 potrebbe costare più del previsto. Sembra che l’azienda stia avvertendo i fornitori di questa pessima notizia; inoltre la catena di approvvigionamento sta segnalando numerosi ritardi nella produzione dei terminali next-gen.

Come tutti sappiamo, Apple svelerà a settembre i nuovi melafonini facenti parte della line-up iPhone 14. Ci aspettiamo quattro modelli, come abbiamo visto negli ultimi anni, ma non ci sarà un mini iPhone. Al suo posto, troveremo un max non pro o, secondo qualcuno, un modello plus. I cambiamenti riguarderanno essenzialmente la gamma premium, mentre i modelli basici avranno poche migliorie rispetto alla serie attuale. Ecco perché vi consigliamo di comprare oggi iPhone 13 a 819,00€ al posto di 939€ (su Amazon).

iPhone 14: perché costerà di più?

Secondo l’ultimo rapporto di Bloomberg, uno dei principali fornitori di Apple (TSMC, il chip maker che realizza i processori dei nuovi telefoni e non solo) ha detto che potrebbero esserci degli aumenti per l’azienda di Cupertino. Questi aumenti però dovrebbero riguardare, di tutta risposta, il prezzo al pubblico dei suddetti telefoni.

Sembra che l’azienda abbia già dovuto fare dei piccoli aumenti dei costi per via della scarsa reperibilità dei materiali utili alla costruzione dei processori. Il primo avvertimento è arrivato dalla società giapponese Showa Denko KK, Chi ha detto che ci saranno nuove sfide da affrontare nell’industria dei semi conduttori.

Perché i chip ora costano di più? Il rapporto afferma che fra le varie cause dell’aumento dei costi per i semi conduttori troviamo:

La pandemia da coronavirus e le sue nefaste conseguenze sull’industria mondiale;

La guerra in Ucraina;

Il crollo del valore dello yen.

Stando a quanto si apprende dalle parole del dirigente dell’OEM nipponico, le cose non sono destinate a migliorare fino al prossimo anno.

Pensate che il dirigente Hideki Somemiya ha detto di aver aumentato drasticamente i costi ai clienti, chiedendo il doppio della cifra che aveva ipotizzato in fase contrattuale all’origine della cooperazione fra i brand.

In parole povere, quanto costeranno i nuovi iPhone 14, quindi? Ad oggi è impossibile fare previsioni, ma vogliamo mettervi in guardia: quest’anno rischiamo di vedere una line-up compresi di listino che partono dai 1000 €. Speriamo di sbagliarci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.