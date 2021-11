iPhone 14: fotocamera sotto il display e secondo schermo posteriore?

iPhone 14 continua a tenere alta la curiosità degli utenti, nonostante la presentazione dell'attuale gamma degli smartphone Apple iPhone 13. La creatività regala spesso perle degne di nota, come suggeriscono le ultime indiscrezioni trapelate online.

Un futuristico Apple iPhone 14 potrebbe fare il suo esordio nel 2022

Il primo upgrade riguarderebbe il modulo della fotocamera posteriore, ragionando sull'implementazione di un sensore principale da ben 48 MP. Di fianco, c'è chi ha ipotizzato che Apple possa inserire un secondo “mini display” grazie a cui visualizzare le principali notifiche o per mezzo del quale scattare foto sfruttando proprio la camera posteriore. A bordo del melafonino potremmo trovare anche un nuovo chipset, con processo produttivo a 3 o 4 nm.

Tuttavia, il cambiamento più interessante riguarderebbe il design che, sempre secondo i rumor, potrebbe ricordare molto da vicino il buon vecchio iPhone 4 per via di angoli molto più smussati ed arrotondati. Il display frontale, invece, rischierebbe l'addio definitivo al notch. L'azienda infatti starebbe valutando una soluzione decisamente originale per la fotocamera selfie che, sul chiacchierato Apple iPhone 14, potrebbe essere inserita al di sotto dello schermo (o, quantomeno, ciò avverrebbe nei modelli più prestigiosi della futura gamma): solo fantasie?