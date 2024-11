iPhone 14 è in offerta su Amazon: a questo prezzo è da prendere subito (anche in 5 rate)

iPhone 14 diventa sempre più interessante: con la nuova offerta Amazon, infatti, lo smartphone di Apple è ora acquistabile al prezzo scontato di 651 euro, con possibilità anche di pagamento in 5 rate mensili senza interessi, con carta di debito. La versione in offerta ha 128 GB di storage e viene proposta solo in alcune colorazioni. Per sfruttare subito la promo è sufficiente premere sul box qui di sotto.

iPhone 14: un best buy tra gli smartphone Apple

Con iPhone 14 è possibile acquistare un ottimo smartphone, compatto e veloce e che ora ha un rapporto qualità/prezzo molto buono. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici a cui si affianca il SoC Apple A15 Bionic, che può garantire prestazioni ottime in tutti i contesti di utilizzo.

Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 12 Megapixel, oltre a una fotocamera anteriore, sempre da 12 Megapixel. Ci sono, inoltre, 128 GB di memoria interna. Il sistema operativo è iOS 18, con supporto software continuo da parte di Apple. È possibile utilizzare il Face ID e tutti i principali servizi Apple.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 14 al prezzo scontato di 651 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito all’offerta, disponibile solo per alcune colorazioni, basta premere sul box riportato qui di sotto e poi completare l’acquisto. La promozione in corso è valida solo per un breve periodo di tempo.