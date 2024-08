iPhone 14 è in offerta: il prezzo cala a 645€ | BEST BUY

iPhone 14 si conferma uno dei best buy per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone. Con l’offerta eBay e il codice sconto AGOSTO24, infatti, lo smartphone di Apple è ora acquistabile al prezzo scontato di 645 euro, rappresentando l’alternativa più economica ai ben più costosi iPhone 15. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi, scegliendo di pagare con PayPal. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 14: un vero best buy a questo prezzo

Con iPhone 14 è possibile acquistare un ottimo smartphone, con un rapporto qualità/prezzo sempre più vantaggioso. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A15 Bionic. Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 12 Megapixel, e può contare sul sistema operativo iOS. Si tratta di un dispositivo completo, costantemente aggiornato da Apple, veloce e con ottime funzionalità. Per acquistare un nuovo iPhone, quindi, l’offerta in corso è quella giusta.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto AGOSTO24 è ora possibile acquistare iPhone 14 128 GB al prezzo scontato di 645 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. L’offerta è ora disponibile tramite il box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo e la consegna è gratuita.