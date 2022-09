iPhone 14 e 14 Plus su Amazon in PREORDINE: ecco dove trovarli

Finalmente ci siamo, pochissimo tempo dopo il lancio ufficiale, è possibile accedere al preordine dei nuovi iPhone 14, modello standard e Plus. Puoi ordinarli anche su Amazon, nelle diverse colorazioni e nei 3 tagli di memoria. Per semplificarti la ricerca, abbiamo raccolto in questo articolo tutte le versioni attualmente disponibili. Potrebbero non esserci già tutte, ma non preoccuparti: aggiorneremo questo articolo sulla base delle disponibilità.

ATTENZIONE: qui trovi tutti gli iPhone 14 Pro e Pro Max in preordine.

iPhone 14, la gamma è in preordine su Amazon

De seguito, le diverse combinazioni di memoria e colori con relativi prezzi di vendita.

iPhone 14, disponibilità su Amazon:

128GB a 1029€: Mezzanotte, Viola, Galassia, (PRODUCT)RED, Blu

256GB a 1159€: Mezzanotte, Viola, Galassia, (PRODUCT)RED, Blu

512GB a 1419€: Mezzanotte, Viola, Galassia, (PRODUCT)RED, Azzurro

iPhone 14 Plus, disponibilità su Amazon:

128GB a 1179€ : Mezzanotte, Viola, Galassia, (PRODUCT)RED, Azzurro

256GB a 1309€: Mezzanotte, Viola, Galassia, (PRODUCT)RED, Azzurro

512GB a 1569€: Mezzanotte, Viola, Galassia, (PRODUCT)RED, Azzurro

Ricorda: i preordini di dei nuovi melafonini partono oggi, ma le prime consegne avverranno successivamente. Nello specifico, iPhone 14 sarà spedito a partire dal prossimo 16 settembre mentre bisognerà aspettare il 7 ottobre per il modello Plus. Acquistando da Amazon, godi di spedizioni assolutamente gratuite e veloci (sulla base della fine del periodo di preordine, naturalmente).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.