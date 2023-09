iPhone 14 contro iPhone 15: vale la pena fare l'upgrade?

Poche ore fa si è tenuto l’evento “Wonderlust” di Apple all’interno del quale l’azienda ha tolto i veli alla nuova line-up iPhone 15. La domanda però, vien da sé: vale la pena fare l’upgrade alla nuova generazione? Secondo noi sì, soprattutto se provenite da un vecchio iPhone 12 o inferiore. Se avete un iPuoen 13 o 14 (sono molto simili), a vostra discrezione. Le novità sono comunque rilevanti: introduzione della Dyamic Island, porta USB Type-C per la ricarica, back cover in alluminio satinato, nuova fotocamera principale da 48 megapixel e display da 2000 nit. Insomma, i nuovi iPhone 15 e 15 Plus sono degli iPhone 14 Pro/Pro Max sotto mentite spoglie con una fotocamera in meno. Le iterazioni Pro e Pro Max sono incredibili (almeno sul fronte fotografico) e sono costruite in titanio. Oltre a questo, hanno un pulsante “azione” al posto del selettore per l’audio. La carne in tavola è tanta, voi cosa intendete fare?

iPhone 15 o iPhone 15 Plus: quale scegliere?

La domanda delle domande è la seguente: quale scegliere fra iPhone 15 e iPhone 15 Plus? Qui la differenza è proprio minima e risiede nello schermo (o meglio, nelle dimensioni del pannello e quindi del device) e nell’autonomia. Come sempre, i Plus sono “mostri” di autonomia, capaci di fare anche due giorni con una singola carica. Inoltre i prezzi sono leggermente differenti. La versione da 6,1″ da noi costerà 979,00€ mentre quella da 6,7″ da 1129,00€. Vi ricordiamo che i preorder partiranno questo venerdì alle 14:00 mentre per la commercializzazione dovrete aspettare fino a venerdì 22.

Come abbiamo visto, la domanda di telefoni “compatti” è diminuita negli anni. Pensiamo ad iPhone SE o all’iPhone 13 mini che non sono riusciti a fare breccia nel cuore degli utenti, nonostante le loro ottime caratteristiche. Ad ogni modo, iPhone 15 è quello che dovete comprare se volete un prodotto “tascabile” il giusto, leggero (pesa solo 171 grammi). Se volete un batteryphone invece, andate sul secondo. Il rapporto qualità-prezzo è eccellente ed offre un’autonomia significativamente più generosa; voi cosa ne pensate?

La migliore alternativa low-cost

E se proprio amate la maneggevolezza dei terminali, vi suggeriamo di prendere in considerazione iPhone 13 mini che, nella sua versione da 128 GB, costa solo 749,00€ su Amazon.

