iPhone 14: continuano ad emergere nuovi problemi

Brutte notizie per i possessori di iPhone 14 Pro; da quanto i device della linea premium di Apple sono usciti, gli utenti hanno iniziato a segnalare problemi su problemi. Abbiamo già parlato di molti bug di cui sono afflitti ma adesso pare che ci siano nuove “gatte da pelare”. Certo, nessun telefono è perfetto, soprattutto all’uscita, ma così forse, siamo leggermente fuori controllo.

iPhone 14 Pro: due nuovi grossi problemi

Proprio ieri vi abbiamo parlatlo del bug della fotocamera di iPhone 14 Pro; se questa viene attivata da un’app di terze parti, iniziata a funzionare male, quasi in maniera “shakerata”. Nessun problema se si utilizza l’app ufficiale.

Adesso però, pare che questa app nativa impieghi troppo tempo per aprirsi: più di 5 secondi. Ci sembra un tempo eccessivo, considerando anche la prestanza del firmware di iOS, l’Apple Bionic A16 e i 6 GB di RAM LPDDR5. Ad ogni modo, questo bug si palese solo occasionalmente e non capiamo da cosa possa derivare.

Il secnodo guasto riguarda AirDrop; alcuni utenti non riescono ad inviare i file da un iPhone ad un Mac, iPad o iPhone compatibile. I trasferimenti falliscono nel momento in cui avvengono o dopo poco. Viene visualizzato infatti, uno status “in attesa” a tempo indeterminato. Sembra che i reclami arrivino solo dai possessori di un nuovo melafonino. Pare che Apple sia a conoscenza di questi difetti e sta lavorando a delle soluzioni che potrebbero arrivare nei giorni a venire con una nuova versione del firmware di iOS (la v16.1, per esempio? Staremo a vedere).

Se volete il nuovo top di gamma dell’azienda in versione basica (iPhone 14), sappiate che è disponibile su Amazon a 1029,00€ con spedizione gratuita. Ha un meraviglioso schermo OLED da 6,1 pollici, il processore Apple Bionic A15 con un core attivo in più rispetto alla versione del 2021 e due ottiche da 12 Mpx aggiornate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 14 : tutti i prezzi

19,99€ per un Apple iPhone 14: è questa oggi la miglior soluzione in assoluto per l'acquisto, opzione accessibile grazie a Ebay.

Di seguito tutte le offerte oggigiorno accessibili