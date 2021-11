iPhone 14: connettività al TOP con il Wi-Fi 6E

L'analista di Tianfeng International Ming-Chi Kuo ha pubblicato il suo ultimo rapporto di ricerca. In questo documento ha sottolineato che l'iPhone 14 supporterà il Wi-Fi 6E. Questa mossa probabilmente spingerà più competitor ad adottare il suddetto modulo per la connettività online.

iPhone 14 con Wi-Fi 6E? Probabilmente sì, anche se…

In passato, Ming-Chi Kuo aveva ribadito che il Wi-Fi 6/6E/7 sarebbe stata la chiave per la “wirelessizzazione dei dispositivi Metaverse“.

Ming-Chi Kuo sottolinea in un precedente rapporto che meno del 5% degli smartphone e dei laptop attualmente in vendita supporta l'ultimo standard Wi-Fi 6. Tuttavia, se il nuovo prodotto di Apple desidera ottimizzare l'esperienza wireless, deve godere delle ultime specifiche in termini di connettività.

Le onde millimetriche Wi-Fi 6/6E/7 e 5G sono le tecnologie di connessione più adatte per i gadget del futuro. Tenendo conto della durata della batteria, si prevede che entro 2-3 anni la maggior parte dei prodotti di punta vanterà le ultime specifiche Wi-Fi.

Ming-Chi Kuo prevede che Meta, Apple e Sony domineranno il mercato dei dispositivi del meta-universo nel 2022. Queste aziende saranno i marchi più influenti del settore nel corso del 2022.

Si prevede che lanceranno nuovi headset rispettivamente nel 2H22, 4Q22 e 2Q22. Sia i nuovi modelli Meta che quelli di Apple supporteranno il Wi-Fi 6E e il dispositivo PS 5 VR di Sony supporta il Wi-Fi 6. Secondo i rapporti, il numero di bande di frequenza supportate dal Wi-Fi 6E è 2-3 volte quello del Wi-Fi 6.

Ci sono state un paio di segnalazioni riguardanti la prossima serie di Apple iPhone 14. Tuttavia, questa gamma ha molti mesi prima del suo lancio ufficiale. Quindi, c'è molto tempo prima del debutto dei nuovi melafonini. Per ora non possiamo essere così sicuri di alcuna informazione riguardante la serie di iPhone 2022. Dobbiamo solo aspettare qualche mese prima che alcune informazioni concrete arrivino sul web.