iPhone 14 avrà un lettore di impronte digitali sotto lo schermo?

L'ultimo report degli addetti ai lavori di casa Apple sottolinea il fatto che l'azienda non abbia rinunciato alla ricerca ed allo sviluppo in favore del Touch ID: ci sono possibilità che il futuro iPhone 14 sia dotato di un sensore di impronte digitali a schermo?

Apple iPhone 14 con fingerprint a display (o forse no?)

Dopo aver condiviso l'informazione, un gran numero di utenti ha fin da subito palesato il proprio entusiasmo in merito a questa possibile soluzione costruttiva. Per molti anni, l'iPhone ha utilizzato il Face ID come unica funzione biometrica. Dopo l'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus è diventato parecchio complicato basare lo sblocco del terminale affidandosi solo a tale sistema, considerando le mascherine a copertura del volto.

In virtù di questo, il Touch ID potrebbe avere ancora una sua importanza sugli iPhone. Ovviamente, è improbabile che il Face ID venga abbandonato dal colosso di Cupertino: le due tecnologie dovrebbero quindi completarsi a vicenda. Kuo Ming-Chi prevede che Apple possa lanciare un melafonino con fingerprint a display nel 2023: il leakster tende quindi ad escludere che questo possa avvenire nel caso dell'iPhone 14.