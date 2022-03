iPhone 14 con un processore nuovo... più o meno!

Secondo quanto si ipotizza, sembra che Apple voglia rinominare il suo processore Bionic A15 come “Bionic A16” per iPhone 14, aumentando anche il prezzo finale del chip.

Pochi giorni fa avevamo letto che l'analista Ming Chi Kuo suggeriva che i nuovi iPhone 14 e 14 Max sarebbero stati dotati del medesimo chipset di iPhone 13. Adesso però, ci sono nuovi sviluppi che corroborano questa ipotesi con altri dettagli molto interessanti.

iPhone 14: stesso SoC di iPhone 13 ma con un nuovo nome

Ci sono stati altri importanti tipster che hanno dato peso a questa affermazione. Pensiamo a Mark Gurman di Bloomberg, ad esempio. Di fatto, se ricordate, anche nel lontano 2013, con la serie 5S e 5C la mela aveva fatto un'operazione simile. Il primo presentava l'A7, il secondo invece, aveva l'A6 del modello precedente.

Non di meno, ecco che quindi si torna ad ipotizzare che Tim Cook voglia riutilizzare il processore Bionic A15 anche sulle iterazioni basiche della line-up del 2022. Per evitare però contraccolpi finanziari, la società cambierà il moniker finale del processore in “Bionic A16”, evitando così crisi e lamentele dagli esperti del settore. Qualcuno suggerisce il nome di “A16 Pro” per le varianti Pro, appunto.

Certo è che, se davvero dovesse fare così, questa mossa permetterebbe alla mela di ridurre drasticamente i costi di produzione. Fra le altre cose, citiamo che non verrà più prodotto un mini-telefono con schermo da 5,4 pollici. I costi al pubblico partiranno comunque da 799 dollari (da noi almeno 849€).

Altri insider e fonti del settore invece, ipotizzano la presenza dell'Apple Silicon M1 a bordo di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Certo, ci sembra un po' improbabile, ma non impossibile, se ci pensate. Questi modelli poi, presenteranno un pannello rinnovato privo di notch; al suo posto, troveremo un foro e una pillola contenente la selfiecam e tutti i sensori, Face ID compreso.