iPhone 14: tutte le informazioni e i dettagli sul prossimo smartphone Apple

Nonostante i nuovissimi iPhone 13 siano appena stati presentati dal colosso di Cupertino, sono già tantissime le voci in circolazione che chiamano in causa i modelli della gamma Apple iPhone 14, diretti successori dei più recenti melafonini. Proviamo a fare il punto della situazione per comprendere meglio cosa l'azienda possa avere in serbo per noi.

Apple iPhone 14: ultimi rumor

Il produttore dovrebbe svelare quattro nuovi dispositivi: iPhone 14, 14 Max, 14 Pro e 14 Pro Max. Nello specifico, parliamo di due unità con display da 6,1 pollici ed ulteriori due con schermo da 6,7 ​​pollici. Per quanto riguarda l'annuncio ufficiale, considerando il fatto che normalmente Apple rilasci i suoi nuovi iPhone durante il mese di settembre, è presumibile che la presentazione possa avvenire proprio a settembre 2022.

Soffermandoci sull'impatto estetico, è probabile che Apple rivoluzioni il design abbandonando definitivamente il notch, almeno sul modello più prestigioso della gamma. Rimuovendo “la tacca”, il FaceID verrebbe collocato al di sotto del display.

La fotocamera frontale invece troverebbe spazio in un foro centrale situato nella parte superiore del pannello, come avviene su molti degli attuali smartphone Android. Apple potrebbe inoltre rendere il modulo fotografico posteriore degli iPhone 14 perfettamente allineato rispetto al vetro posteriore. Si vocifera in merito ad un obiettivo da 48 MP sui modelli Pro, un grande salto in avanti rispetto ai “classici” 12 MP, con possibilità di registrare video in 8K.

Ad animare gli Apple iPhone 14 ci penserebbe il processore A16 Bionic assistito dal modem Snapdragon X65 di Qualcomm, il che garantirebbe il supporto per la connettività satellitare. Non si esclude poi che, dal punto di vista costruttivo, l'azienda decida di utilizzare uno châssis in titanio (come sulla versione più costosa dell'Apple Watch Series 7). A questo si accompagnerebbero bilancieri del volume arrotondati (simili a quelli presenti sui più datati iPhone 4 e 5) ed anche griglie per altoparlanti e microfono totalmente ridisegnate.

Infine, potrebbe esserci una piacevole sorpresa in relazione al prezzo. Finora le indiscrezioni hanno coinvolto l'ipotetico iPhone 14 Max che potrebbe debuttare sul mercato con un prezzo inferiore a 900 dollari: per fare un confronto, basti pensare che l'iPhone 13 Pro Max da 6,7 pollici ha un prezzo pari a 1099 Dollari.

