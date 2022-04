iPhone 14: ci sarà un nuovo autofocus, pare

Attendiamo tutti con impazienza la nuova line-up di Apple: iPhone 14 infatti, è uno dei prodotti più chiacchierati dell’ultimo periodo. Addirittura, da prima del lancio della gamma del 2021 sentiamo commenti di ogni genere.

Le aspettative sui telefoni next-gen sono molto alte ma sembra che qualcosa ora stia per concretizzarsi; i rumor emergono ogni giorno e scopriamo sempre cose nuove. Una fra tutte, è l’assenza di notch per i modelli premium. Ci saranno nuove lenti e oggi un tipster ci fornisce ulteriori dettagli in merito.

iPhone 14: l’autofocus super veloce

Torniamo indietro di qualche giorno; l’analista Ming-Chi Kuo aveva affermato che i quattro modelli di melafonini del 2022 avrebbero avuto fotocamere con messa a fuoco rinnovata e apertura f/1.9. Le selfiecam riceveranno così un grosso update che le renderà perfette per le live streaming e le videocall, soprattutto negli scenari con poca luce. L’autofocus più rapido permetterà meglio di gestire il soggetto; ci aspettiamo un Center Stage anche sui device mobili.

Fra le altre cose, segnaliamo che iPhone 16 sarà il primo device con selfiecam e Face ID sotto lo schermo. La gamma 14 Pro però, dovrebbe presentare delle camere da 48 Mpx capaci di girare video in 8K.

Tuttavia, solo la lente principale dovrebbe avere una simile risoluzione e potrebbe supportare il binning dei pixel 4 a 1. A fornire le ottiche ci penserà, come sempre, Sony. Vedremo poi un sistema di messa a fuoco fase-fase, in gergo DPAF e si potranno girare video in HDR a 16:9 fino a 60 fps. Incredibilmente, Apple è rimasta una delle poche aziende a rilasciare ancora telefoni con ottiche da 12 Mpx. I competitor invece, si sono spinti fino ai 108 Mpx e presto vedremo i primi ISOCELL di Samsung da oltre 200 Mega.

Vi invitiamo a prendere i rumor con “un pizzico di sale” e a restare connessi con noi per ulteriori informazioni sul mondo Apple e non solo; restate connessi.