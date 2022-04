iPhone 14: arriverà anche in viola, a quanto pare

Secondo quanto si legge in rete, sembra che ci sarà un nuovo colore per la scocca di iPhone 14; questo è quanto rivelano diverse indiscrezioni trapelate sul web in queste ore.

Sappiamo che i melafonini del 2022 arriveranno in più colorazioni; fra queste, citiamo l’inedito viola (anche se lo abbiamo già visto con iPhone 12 durante l’evento Spring Loaded del 2021). Troveremo poi un flash True Tone di nuova generazione. A dirlo è una indiscrezione che è trapelata sul portale di AppleTrack.

Il post è stato immediatamente cancellato da diverse fonti online; un rumor non identificato sul sito cinese Weibo ha riferito di aver avuto modo di osservare l’intera gamma di colori per la prossima serie di iPhone 14 e iPhone 14 Pro.

iPhone 14 e 14 Pro: i nuovi colori

Quindi cosa sappiamo? Bene: i modelli base saranno venduti in nero, bianco, rosso, viola e blu. La gamma Pro dovrebbe essere vrendutas in grafite, silver, gold e viola (al posto del Blue Sierra). Questa finitura speciale dovrebbe presentare giochi di luce riflettenti molto particolari.

Non di meno, si apprende che la gamma base avrà un flash LED inedito così composto: un piccolo cerchio in un grande cerchio; sarà un design completamente diverso da quello attuale.

Ad ogni modo, sulla finitura viola, adesso non possiamo fare altro che ipotizzare qualcosa in merito: potrebbe avere un effetto caleidoscopico variabile o potrebbe essere del tutto simile al Sierra Blu che varia in diverse tonalità a seconda di come la luce colpisce la cover. Mancano ancora diversi mesi al debutto di questi terminali, quindi vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”.

Fra le altre cose dobbiamo ricordare che non ci sarà un modello Mini ma due Max e due standard. Le dimensioni saranno solo due: 6,1 e 6,7 pollici, dunque. I Pro dovrebbero non avere più il notch, secondo quanto si legge.