iPhone 14 anticipa il Black Friday: ora costa 599 euro su Amazon

iPhone 14 diventa sempre più interessante e con la nuova offerta Amazon è ora possibile completare l’acquisto con un prezzo scontato di 599 euro. Il pagamento può avvenire anche in 5 rate mensili, per gli utenti abilitati a questo tipo di acquisti. L’offerta in questione riguarda solo alcune colorazioni dello smartphone di Apple. Per accedere subito alla promo, che potrebbe terminare a breve, è possibile premere sul box riportato qui di sotto.

iPhone 14 al minimo su Amazon

Con iPhone 14 è possibile sfruttare un ottimo smartphone, completo e ricco di funzionalità e che ora ha un rapporto qualità/prezzo davvero interessante. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A15 Bionic che viene affiancato da 6 GB di memoria RAM (iPhone 13, invece, si ferma a 4 GB di memoria).

Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore e una fotocamera anteriore, con sensori da 12 Megapixel, in grado di garantire scatti di qualità in ogni contesto di utilizzo. Il sistema operativo è iOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple che garantisce un supporto software al top per il dispositivo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 14 128 GB al prezzo scontato di 599 euro. Si tratta dell’occasione giusta per mettere le mani sullo smartphone di Apple con un prezzo davvero interessante. Il dispositivo è ora al prezzo minimo storico. Per acquistare il modello basta premere sul box qui di sotto. C’è anche la possibilità di completare il pagamento in 5 rate mensili.