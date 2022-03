iPhone 14: ADDIO al notch, ma non su tutti i modelli

Mentre Apple ha appena svelato le ultime novità nel corso del suo evento primaverile Peek Performance ieri sera, le fughe di notizie stanno svelando tutti i dettagli della serie di flagship prossima al debutto, iPhone 14.

Recentemente abbiamo appreso che quest'anno la tacca sarà sostituita con una nuova configurazione. E ora, Ross Young di Display Supply Chain Consultants ha rivelato che il notch sarà sì eliminato, ma non per tutti i modelli.

iPhone 14: la conferma che aspettavamo

Ora diamo un'occhiata alla roadmap effettiva di quando vedremo il pannello dei fori di perforazione sugli iPhone. Young rivela che la serie iPhone 14 avrà sia un display notch che uno con doppio foro. La tacca sarà presente sui modelli standard, mentre i modelli Pro disporranno di un doppio foro (un buco e un ritaglio a forma di pillola per i sensori).

La serie iPhone 15, invece, che sarà nel 2023, avrà il foro a forma di pillola + un foro per tutta la gamma. Inoltre, questi elementi diventeranno più piccoli; serviranno per contenere il Face ID e le fotocamere.

Questo foro a forma di pillola sarà un tentativo di far passare il modulo Face ID sotto il display mentre l'azienda adotterà un design full screen. Ciò potrebbe essere ottenuto con materiali più trasparenti per il display o utilizzando la perforazione laser sul retro.

È interessante notare che Young rivela che quest'ultimo metodo è già stato preso in considerazione e potrebbe essere prodotto in serie. Tuttavia, non aspettatevi che la compagnia adotti i sensori sotto il display nel breve periodo; probabilmente ci vorrà del tempo prima che queste opzioni siano disponibili mainstream.

Oltre al Face ID UDC, un precedente rapporto di Mark Gurman ha rivelato che la mela avrebbe introdotto dei lettori di impronte digitali sotto il display e ha persino sviluppato la tecnologia, ma non è stata soddisfatta del design finale.