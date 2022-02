iPhone 15: ci saranno dei modem 5G proprietari

Secondo quanto riferito, la serie iPhone 15 di Apple vanterà dei modem 5G autosviluppati dall'azienda. Questo è quanto riferito in queste ore da alcune fonti online.

iPhone 15: dopo i SoC, arriveranno i modem proprietari

Apple ha sempre utilizzato dei SoC proprietari per la serie A per iPhone e iPad e recentemente la società ha anche iniziato a produrre i propri chip Silicon basati su ARM per alimentare i computer Mac. Ora, il gigante della tecnologia con sede a Cupertino si sta attrezzando per creare i propri chip 5G.

Se si deve credere all'ultimo rapporto emerso online, la mela ha in programma di sostituire i modem 5G di Qualcomm nei modelli della serie iPhone 15 del prossimo anno con i propri modem 5G auto-sviluppati. Si dice anche che l'azienda sia già in trattative con dei fornitori che aiuteranno nella produzione dei chip.

Un rapporto proveniente da DigiTimes afferma che l'OEM di Cupertino ha avviato colloqui con due fornitori chiave: Advanced Semiconductor Engineering (ASE) e Siliconware Precision Industries (SPIL) per farli confezionare i suoi primi chip modem 5G.

Ma la mossa non è improvvisa. In effetti, il gigante della tecnologia ha lavorato dietro le quinte per anni al fine di realizzare le proprie unità cellulari che sostituirebbero quelle provenienti da Qualcomm e Intel nei suoi modelli di iPhone.

Oltre a una migliore integrazione e al controllo sulle funzionalità, un altro grande vantaggio per Apple nell'abbandonare Qualcomm e Intel a favore dei propri modem 5G è che l'azienda non dovrà pagare royalties per l'utilizzo della soluzione proprietaria.

Apple ha una buona esperienza nella progettazione di chip, che vanno dal SoC della serie A per i modelli iPhone e iPad ai chip della serie M per i dispositivi Mac. Ma resta da vedere come si comporteranno i chip cellulari della compagnia dato che vi sono diverse complessità nelle comunicazioni radio.

Intanto, vi ricordiamo che la serie iPhone 15 dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine dell'anno, presumibilmente verso settembre.