iPhone 14 (256 GB) cala ancora di prezzo, ora è IMPERDIBILE

iPhone 14 da 256 GB diventa sempre più interessante ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 724 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Lo sconto è legato ad una nuova offerta eBay e al codice sconto PSPRAPR24, da aggiungere al carrello prima di completare l’ordine. La promozione in corso è valida per le colorazioni Nero, Blu, Rosa e Bianco dello smartphone (basta premere sulla colorazione desiderata per raggiungere l’offerta).

iPhone 14 da 256 GB: a questo prezzo è un affare

Con iPhone 14 è possibile acquistare uno smartphone compatto e potente, adatto a tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone. La versione da 256 GB, in questo momento, ha un rapporto qualità/prezzo elevatissimo.

Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici (risultando uno degli smartphone più compatti sul mercato) oltre al potente SoC Apple A15 Bionic. A completare la scheda tecnica c’è una doppia fotocamera posteriore e una fotocamera anteriore, con sensori da 12 Megapixel.

Da notare anche la presenza del sistema operativo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile e in grado di garantire l’accesso completo a tutti i servizi e le funzionalità software sviluppate da Apple per i suoi smartphone.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare, grazie allo sconto extra garantito dal codice PSPRAPR24, iPhone 14 da 256 GB al prezzo scontato di 724 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Lo sconto è valido per le colorazioni Nero, Blu, Rosa e Bianco. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.