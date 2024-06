iPhone 14 (128 GB): BEST BUY a soli 649€, il miglior device da comprare ADESSO

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente spettacolare. Se siete infatti alla ricerca di un nuovo melafonino di pregio di casa Apple e non sapete cosa acquistare, vogliamo consigliarvi adesso l’iPhone 14 che, nella sua iterazione azzurra con 128 GB di memoria interna, costa soltanto 649,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e fatelo vostro ora prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata. Con Amazon avrete poi tantissimi vantaggi esclusivi; pensiamo al reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto in caso di eventuali problematiche, e alla consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato.

iPhone 14: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Apple è il flagship entry level della line-up di punta del 2022; anche se è uscito da diverso tempo sul mercato internazionale è un best buy su tutti i fronti. Ha un display OLED avanzatissimo con risoluzione Retina, notch di piccole dimensioni che cela la selfiecam e i sensori, e le cornici sono sottili e contenute. C’è poi un processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato sotto la scocca, coadiuvato da 128 GB di memoria interna per l’archiviazione dei file, delle foto, dei video e delle canzoni.

iPhone 14 viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 649,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero. Non manca poi la garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store, e quella di due anni con il rivenditore, attiva via chat o via telefono, tramite il supporto logistico del sito. Fate presto, dunque: a questo prezzo è imperdibile.