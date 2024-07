iPhone 14 (128 GB): a soli 699€ è il flagship che devi comprare ADESSO

Se siete alla ricerca di un nuovo melafonino di punta di casa Apple e non sapete cosa acquistare, noi vi consigliamo l’ottimo iPhone 14 che, nella sua iterazione azzurra con 128 GB di memoria interna (non espandibile, ovviamente), costa soltanto 699,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Fatelo vostro adesso e non pensateci troppo; le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro – o peggio – la promozione potrebbe finire a breve. Fra le altre cose, con il servizio di Prime godrete di tantissimi vantaggi esclusivi, come il reso gratuito, la consegna rapida e il pagamento a rate: andiamo con ordine.

iPhone 14: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Apple che vi proponiamo è il modello entry level della line-up del 2022 di casa Apple; si chiama iPhone 14 e presenta uno schermo OLED Super Retina da 6,1 pollici con notch di piccole dimensioni e cornici sottili, ha un frame in alluminio e una back cover in vetro che supporta la ricarica wireless e la tecnologia MagSafe. Fra le altre cose, dispone di un processore Apple Bionic A15 con modem 5G che permette di eseguire applicazioni potentissime senza il minimo problema, c’è la batteria capiente e generosa che assicura un giorno intero di autonomia e troviamo perfino due sensori fotografici da 12 Megapixel ciascuno che girano video in 4K HDR Dolby Vision di qualità cinematografica.

iPhone 14 viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 699,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, il reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto e si può perfino usufruire della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Correte a prenderlo e non pensateci troppo: a questa cifra è imperdibile.