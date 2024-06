iPhone 14 (128 GB): a soli 679€ è il BEST BUY del giorno

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta degna di nota: l’ottimo iPhone 14, nella sua iterazione azzurra con 128 GB di memoria interna, costa soltanto 679,00€ grazie alle promozioni del giorno. Viene venduto e spedito con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, si può beneficiare del reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto e in più si avrà accesso alla garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e a quella del rivenditore valida via chat o via telefono con il supporto logistico del sito. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo. Si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero.

iPhone 14: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Apple è un flagship senza eguali e senza rivali: ha un design minimal ed elegante, con una costruzione in vetro e alluminio. La back cover supporta la ricarica wireless e la tecnologia MagSafe, mentre il pannello anteriore è protetto dal Ceramic Shield di nuova generazione. C’è il notch di piccole dimensioni che cela la selfiecam e i vari sensori allocati, mentre le cornici sono sottili e contenute. Come non citare il display da 6,1 pollici dotato di tecnologia OLED, luminoso e risoluto. Il SoC interno invece è l’ottimo Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, coadiuvato da 128 GB di memorisa interna. La batteria promette un’autonomia degna di nota con una singola carica e si ricarica via Lightning.

Il comparto fotografico prevede due sensori da 12 Megapixel ciascuno sulla parte posteriore che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano immagini in altissima risoluzione anche al buio. A soli 679,00€ questo è il miglior flagship di Apple da comprare oggi su Amazon.