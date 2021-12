iPhone 13: WhatsApp crasha all'improvviso, anche a voi?

iPhone 13 e i modelli precedenti di melafonini soffrono di un bug terribile legato all'applicazione WhatsApp; scopriamo insieme ulteriori dettagli relativi a questo problema.

iPhone 13 e non solo: il BUG con WhatsApp

Un bel numero di possessori di iDevice non è in grado di eseguire la popolare app di messaggistica, WhatsApp. Al momento, la serie iPhone 13 del colosso di Cupertino (e anche i modelli più vecchi) stanno affrontando un bug che porta al crash sulla piattaforma basata sui social media in tutto il mondo.

Secondo numerosi tweet su Twitter, diversi utenti hanno affermato che l'app WhatsApp ha semplicemente smesso di funzionare. Secondo quanto riferito, il software continuava a bloccarsi ogni volta che tentavano di avviarla.

Ciò ha reso impossibile alle persone di accedere alle loro chat o inviare messaggi. Di recente, non ci sono stati nuovi aggiornamenti del sistema di messaggistica sull'App Store, e anche la build di beta test ha affrontato questo problema di arresto anomalo per qualche motivo sconosciuto. In altre parole, potrebbe essere un problema sui server di Facebook piuttosto che sull'app o potrebbe essere un bug relativo al sistema operativo (iOS 15.2?)… e questo potrebbe essere altamente improbabile.

Secondo le persone che si sono rivolte a Twitter per esprimere i loro problemi, il bug sta interessando sia l'app normale che WhatsApp Business. Per rendere le cose più complicate, questo bug riguarda i modelli che eseguono l'ultimo iOS 15.2 e altri che eseguono anche build iOS precedenti. Sfortunatamente, Meta deve ancora rispondere a questi problemi al momento. Quindi restate connessi per ulteriori informazioni, poiché forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili.