iPhone 13 torna in offerta a 529€: è il momento giusto per acquistarlo

Torna l’offerta dedicata a iPhone 13. Lo smartphone di Apple cala di prezzo ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 529 euro grazie alla nuova offerta in corso su eBay. La versione in offerta è dotata di 128 GB di storage. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Lo sconto è valido solo per un breve periodo ed è accessibile premendo sul box qui di sotto, scegliendo la colorazione desiderata. La consegna è sempre gratuita.

iPhone 13: a questo prezzo è da prendere subito

Scegliere iPhone 13 permette di acquistare un nuovo iPhone, in grado di garantire ottime prestazioni, con un prezzo da fascia media, ottenendo un risparmio netto rispetto agli iPhone più recenti. Attualmente, il rapporto qualità/prezzo è davvero elevato.

Le specifiche sono, in ogni caso, ottime. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici affiancato dal SoC Apple A15 Bionic, lo stesso che Apple ha utilizzato per iPhone 14 e iPhone 14 Plus. Le prestazioni sono, quindi, garantite.

Lo smartphone ha 128 GB di storage e include una doppia fotocamera posteriore. Il sistema operativo è iOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple che garantisce un supporto software in linea con quello dei suoi top di gamma allo smartphone.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 13 128 GB al prezzo scontato di 529 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto optando per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. L’offerta è disponibile premendo sul box riportato qui di sotto, scegliendo la colorazione desiderata.