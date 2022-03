iPhone 13: sta arrivando la nuova colorazione Dark Green

Le indiscrezioni sull'evento Apple dell'ultimo minuto affermano che il colosso di Cupertino rilascerà un nuovo modello di iPhone 13 e 13 Mini in colorazione Dark Green.

Dato che mancano quasi pochissime ore al primo evento della mela dell'anno, un rumor ha appena affermato che insieme all'iPhone SE 3, l'azienda svelerà anche una nuova colorazione per la line-up standard esistente.

iPhone 13: una colorazione inaspettata

Secondo le fonti dello YouTuber Luke Miani, Tim Cook introdurrà un nuovo colore per iPhone 13; sarà un meraviglioso Dark Green, ovvero verde scuro.

L'insider afferma che dopo che la mela ha presentato un iPhone 12 viola durante l'evento Spring Loaded dello scorso anno, la società ha in programma di fare la stessa mossa con l'ultima iterazione del suo telefono di punta.

Se questo dovesse essere vero, aspettatevi le stesse specifiche all'interno di questo iPhone 13: due varianti, chip A15 Bionic, sensori della fotocamera migliorati e fino a 512 GB di spazio di archiviazione.

Miani afferma anche di avere dato anche un primo sguardo al Mac Studio, che 9to5Mac ha riferito in esclusiva che Apple stava sviluppando da tempo.

Lo YouTuber ha un record misto di perdite. Ad esempio, ha affermato prima dell'evento Unleashed che il MacBook Pro 2021 sarebbe stato dotato di un pulsante Touch ID illuminato e retroilluminato. Ha anche affermato erroneamente che le AirPods 3 sarebbero state annunciate a maggio 2021… e su queste due previsioni ha fatto cilecca. Invece, avevaa parzialmente ragione sul fatto che Apple Music HiFi sarebbe stato lanciato il 17/18 maggio dello scorso anno.

Sebbene Apple abbia svelato nuovi colori per i suoi terminali di punta dopo pochi mesi (iPhone 7 e iPhone 12, ad esempio), non lo ha mai fatto durante la presentazione di un altro telefono.

Ad ogni modo, non ci resta che attendere poche ore per saperne di più. Appuntamento alle 19:00 (ore italiane) per seguire la diretta streaming insieme a noi.

