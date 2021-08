Secondo quanto riferito, la serie iPhone 13 di Apple sarà dotata di batterie più grandi, del supporto alle reti mmWave 5G e di tante altre novità ancora.

iPhone 13: facciamo il punto

In vista del lancio della serie iPhone 13 a settembre o ottobre di quest'anno, continuano a emergere online numerose perdite relative ai prossimi smartphone della gamma. Ora, una nuova previsione di TrendMicro parla della capacità della batteria e dei prezzi della prossima linea di melafonini.

Il rapporto proveniente da TrendMicro con sede a Taiwan afferma che la futura gamma di iDevice della mela verrà fornita con notevoli aggiornamenti hardware. Questi indicano un chipset più veloce ed efficiente dal punto di vista energetico prodotto utilizzando un processo a 5 nm; presumibilmente sarà l'imminente SoC A15 Bionic.

Il rapporto indica che ci sarà il supporto per le reti mmWave 5G per i Paesi al di fuori degli Stati Uniti. Si dice che i telefoni siano dotati di circuiti interni salvaspazio che dovrebbero consentire all'azienda di offrire una batteria più grande all'interno del dispositivo. Tutto ciò che TrendMicro ha sottolineato nel suo report è già stato rivelato in precedenza.

Non di meno, il portale afferma che i nuovi iPhone verranno forniti con il supporto per la tecnologia di ricarica rapida da 25 W, un leggero aggiornamento rispetto all'attuale tecnologia da 22 W. Dovrebbe anche esserci uno scanner LiDAR aggiornato.

In termini di design, la gamma dovrebbe avere un notch leggermente più piccolo e un pannello con frequenza di aggiornamento di 120Hz. In particolare, la suddetta funzionalità è prevista solo nelle varianti Pro. C'è la possibilità che l'azienda possa offrire un modello di archiviazione da 1 TB.

Per quanto riguarda i prezzi, si dice che i nuovi modelli avranno un prezzo simile al quello della gamma iPhone 12 di ultima generazione. Appuntamento a settembre con il keynote ufficiale di Apple.

Apple

Smartphone