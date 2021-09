I documenti FCC di Apple rivelano un nuovo caricatore magnetico MagSafe riprogettato; questo rumor emerge come un fulmine a ciel sereno a pochi giorni di distanza dalla presentazione ufficiale degli iPhone 13.

iPhone 13: il MagSafe verrà riprogettato

Manca solo una settimana al presunto evento speciale di settembre di Apple all'interno del quale la società dovrebbe presentare il cosiddetto “iPhone 13“. Ora un nuovo documento della FCC dell'azienda ha rivelato che ci sarà una versione rivisitata e riprogettata del caricatore MagSafe, che potrebbe indicare un aggiornamento della gamma di accessori in arrivo con il nuovo melafonino.

Come notato da Dave Zatz e da 9to5Mac, il nuovo MagSafe Charger aggiunto al database FCC lunedì è il modello A2548, mentre la versione attuale del MagSafe Charger introdotta con iPhone 12 è identificata come il numero A2140. L'unità di prova è stata presentata da Apple alla FCC il 13 agosto 2021, ossia meno di un mese fa.

Sulla base dei documenti trapelati non possiamo dire che ci sia qualcosa di diverso in questa versione del caricatore magnetico. A volte, la compagnia di Tim Cook aggiorna i suoi accessori con nuovi numeri a causa di piccoli cambiamenti che a volte non si notano nemmeno. Tuttavia, ci sono alcuni dettagli curiosi su questa indiscrezione.

FCC ha testato il nuovo charger con otto diversi modelli di iPhone, ed è qui che le cose iniziano a farsi interessanti. Il documento descrive i modelli di iDevice A2341, A2172, A2176 e A2342 . Vengono citati come “Telefoni legacy”, e sembra che si riferiscano tutti all'attuale gamma di terminali di punta del marchio di Cupertino.

Allo stesso tempo, il caricabatterie è stato anche testato con quattro unità “New Phone” non identificate, che sono probabilmente le quattro nuove versioni di iPhone 13.

A luglio, una perdita suggeriva che i flagship del 2021 di Apple avrebbero presentato di magneti più forti all'interno della scocca dei terminali. Staremo a vedere, manca davvero poco al keynote di metà settembre.

