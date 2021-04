iPhone 13 è ancora abbastanza lontano, ma – oltre a leak e indiscrezioni – il Web è già pieno di video clip che descrivono come poterebbero essere i melafonini in arrivo nel 2021. Gli ultimi due video concept pubblicati sono certamente fra i più aderenti alla realtà: niente doppi display o modelli a conchiglia, insomma. Tuttavia, sembra assente il notch e c’è un always on display degno di nota.

iPhone 13: i nuovi video concept

Il primo video si focalizza un po’ sulle specifiche tecniche dell’edizione standard dei melafonini in arrivo. Nello specifico, come anticipato, in evidenza c’è la quali totalità di assenza di notch, oltre a un interessante always on display.

Non manca qualche dettaglio sul comparto fotografico e – naturalmente – l’icona della connettività 5G a confermarne la presenza (dettaglio abbastanza scontato).

La seconda clip pubblicata punta invece a mettere più in evidenza il design di iPhone 13, sottolineandone principalmente le possibili nuove colorazioni.

Entrambi i concept sembrano partire da indiscrezioni, report e previsioni pubblicati nelle scorse settimane a proposito degli iDevice in uscita nel 2021. Naturalmente, è abbastanza presto per azzardare – e provare a capire – quanto potrebbero aderire alla realtà. L’unico dettaglio parecchio improbabile è che il notch possa essere completamente assente: sarà sicuramente più piccola, ma la tacca ci sarà anche su tutti i modelli di iPhone 13.

