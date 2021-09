Dopo aver spulciato in lungo e in largo le caratteristiche tecniche e software dei nuovissimi iPhone 13 di Apple, oltre che i relativi prezzi, è arrivato il momento di toglierci un'altra curiosità: cosa contiene la confezione degli acclamati dispositivi di punta della casa di Cupertino? Una vastità di accessori oppure il minimo indispensabile? Anche per questo esiste una risposta.

Apple iPhone 13 avrà tanto spazio libero in confezione

Proprio come è già successo nel caso di iPhone 12, anche per quest'anno la confezione di vendita sarà priva dell'alimentatore utile la ricarica. Questo ha consentito di predisporre una scatola dalle dimensioni più contenute rispetto a quanto avvenisse in passato, rimarcando lo spirito green che da qualche tempo incide sulle scelte di Apple.

Non sono mancate, anche questa volta, rimostranze da parte dei potenziali consumatori, in special modo considerando chi per la prima volta acquisterà un iPhone e che, di conseguenza, sarà costretto ad reperire un caricatore separatamente.

Oltre al melafonino, a disposizione dell'utente ci saranno il cavo da USB-C a Lightning, un adesivo con il logo del produttore, garanzia e documenti informativi. Non pervenuti auricolari o adattatori Lightning per cuffie con uscita jack da 3,5 mm. Insomma, un Apple iPhone 13 che porta con sé il medesimo strascico di proteste che già hanno investito il predecessore in occasione della sua uscita.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 13: tutti i prezzi

Smartphone