iPhone 13: risparmi il 10% acquistandolo in bundle con offerte telefoniche

A settembre 2021, Apple ha svelato i nuovi smartphone della gamma iPhone 13 che, fin da subito, hanno catturato l'attenzione dei consumatori. La nuova indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it ha analizzato le offerte per acquistarli a rate, effettuando un confronto con le tariffe presentate dai provider nell’autunno 2020 in occasione del debutto degli iPhone 12.

iPhone 13 a rate con le offerte degli operatori: aumenta il risparmio

Gli operatori di telefonia mobile, per il lancio degli acclamati iPhone 13, hanno promosso numerose offerte che consentissero di acquistarli a rate: attuali e nuovi clienti possono scegliere uno dei 3 modelli della gamma in abbinamento con la propria tariffa. Il prezzo finale del device risulta, in tutti i casi, più contenuto rispetto al valore di listino, potendo oltretutto beneficiare di una dilazione del pagamento.

L’indagine ha considerato le offerte presentate tra fine settembre 2021 ed inizio ottobre 2021, relative ad iPhone 13, 13 Pro e 13 Pro Max abbinati alle tariffe telefoniche prese in esame. I risultati ottenuti sono poi stati oggetto di confronto con le proposte di acquisto a rate risalenti all'autunno 2020 in favore di iPhone 12.

Rispetto alla precedente generazione viene a configurarsi una maggiore convenienza. L'anno scorso, il risparmio medio del piano rateizzato rispetto ai prezzi di listino di iPhone 12 era pari al 5%. I dati rilevati dall’Osservatorio SOStariffe.it per le offerte relative ai nuovi iPhone 13 confermano invece un risparmio medio quantificabile con una percentuale del 10%.