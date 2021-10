iPhone 13 Pro: il più richiesto, nonostante i lunghi tempi di consegna

iPhone 13 Pro è ancora il modello più popolare della nuova gamma di Apple. Prima del lancio, molti temevano che il suo ciclo di consegna potesse dilatarsi considerevolmente in virtù dei problemi nella catena di approvvigionamento e che tale situazione potesse influenzare negativamente le vendite: beh, si sbagliavano.

Prosegue il successo di Apple iPhone 13 Pro

L'analista Samik Chatterjee ha analizzato i dati del ciclo di consegna relativi alla quinta settimana di commercializzazione dell'iPhone 13 Pro, evidenziando un notevole incremento delle tempistiche necessarie.

Negli Stati Uniti, in Cina, nel Regno Unito ed in Germania si è passati ad un “lead time” di 36 giorni rispetto ai 35 giorni impiegati durante quarta settimana. I modelli 13 e 13 mini, al contrario, vengono solitamente recapitati al compratore nel giro di un paio di settimane.

Tuttavia, nonostante le attese, iPhone 13 Pro può vantare una quota pari al 35% delle vendite totali negli USA. Medesimi riscontri positivi, anche se in minor misura, per la versione 13 Pro Max.

In linea generare, Chatterjee sottolinea un considerevole aumento della domanda per i dispositivi di fascia alta, il che mette chiaramente in risalto quali siano le attuali tendenze di mercato.