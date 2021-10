iPhone 13 Pro vs Nokia 3310: chi resiste di più?

iPhone 13 Pro sfida il Nokia 3310 in un test di resistenza… e i risultati potrebbero sorprendervi. Se vi ricordate, i telefoni cellulari Nokia sono stati sempre pubblicizzati come gadgeet ultra-resistenti e indistruttibili.

iPhone 13 Pro è un mostro di resistenza

Ora, un nuovo test ha rivelato che questi telefoni potrebbero avere un rivale in questo senso. Il Nokia 3310 ha appena affrontato l'Apple iPhone 13 Pro: il risultato non è poi così scontato come si potrebbe pensare.

Lo strano confronto tra questi due prodotti arriva da un canale YouTube tecnologico chiamato TechRax. Nel video, l'ultima ammiraglia del gigante con sede a Cupertino si scontra con un dispositivo Nokia di classe noto per essere molto resistente. Mentre i risultati potrebbero già essere scritti nella pietra, con Nokia che ovviamente vince facilmente, sorprendentemente si scopre che non è andata così.

La sfida comprende un test di caduta da una scala a chiocciola.

Il telefono ha colpito la ringhiera e si è letteralmente rotto in vari pezzi. Anche se il 3310 non si è necessariamente frantumato, si è semplicemente smontato in vari pezzi simili a quelli LEGO a causa della forza della lunga caduta. D'altra parte, l'iPhone 13 Pro è caduto non una, non due, ma ben tre volte. Nella prima, il pannello di vetro posteriore dell'iPhone si è rotto, ma il pannello frontale è rimasto relativamente illeso.

In altre parole, il famigeraro Ceramic Shield è stato davvero utile. Tuttavia, la seconda botta ha rotto il display nell'angolo in basso a destra mentre il pannello posteriore si è frantumato ancora di più. Anche la terza e ultima caduta sorprendentemente non ha avuto alcun impatto sul dispositivo; il terminale ha riportato solo qualche altra crepa nella parte anteriore.

A parte questo, il device sembrava più o meno funzionante, senza problemi visibili nelle prestazioni o al comparto fotografico. Il destino del Nokia 3310 non ci è dato saperlo, anche se possiamo presumere che sia sopravvissuto poiché, nonostante il corpo si rotto, i vecchi telefoni tendevano a tornare come nuovi con un cambio look. La struttura hardware del telefono è sempre stata pubblicizzata come super resistente.

Ma a prescinder a ciò, non possiamo negare l'ottimo lavoro svolto da Apple.